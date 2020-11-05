حصدت دبي لقب وجهة الشرق الأوسط الأولى 2020 ضمن جوائز السفر العالمية التي أعلن عنها أمس، وهو لقب حافظت عليه دبي منذ العام 1996.

كما حازت لقب وجهة السياحة المستدامة الرائدة في الشرق الأوسط 2020.

واستحوذت دبي على نصيب الأسد من جوائز هذا العام، حيث حصد مطار دبي الدولي لقب المطار الرائد في منطقة الشرق الأوسط، بينما حصدت طيران الإمارات لقب علامة شركات الطيران التجارية الأولى في الشرق الأوسط.

وفازت مقصورة رجال الأعمال في طيران الإمارات في المبنى 3 بمطار دبي بجائزة مقصورة شركات الطيران الأولى في الشرق الأوسط، وحاز موقع الإمارات جائزة أفضل موقع لشركة طيران 2020، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وفاز برنامج مكافأة ولاء عملاء طيران الإمارات سكاي واردز بجائزة أفضل برنامج مكافآت لعام 2020. ونالت دناتا جائزة أفضل وكالة مبيعات عامة في الشرق الأوسط. وحصدت سياحة دبي ممثلة بدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي جائزة مجلس السياحة الرائد في الشرق الأوسط للعام 2020. وفاز مركز دبي التجاري العالمي بجائزة مركز المعارض والمؤتمرات الرائد في الشرق الأوسط 2020.

وفي قطاع الضيافة، حصدت مجموعة إعمار للضيافة جائزة شركة تطوير الضيافة الرائدة في الشرق الأوسط 2020.