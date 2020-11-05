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الصين تمنع مسافري دولتين من دخول أراضيها بسبب كورونا

مطار شينزون باوون الدولي في الصين
مطار شينزون باوون الدولي في الصين
فيروس كورونا

الصين تمنع مسافري دولتين من دخول أراضيها بسبب كورونا

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العربية.نت

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منعت الصين المسافرين الأجانب الآتين من بريطانيا وبلجيكا من دخول أراضيها، بسبب تفشّي وباء كوفيد-19 في هذين البلدين، وشدّدت القيود المفروضة على المسافرين الآتين من عدة دول أخرى.

وكان العملاق الآسيوي الذي ظهر فيه للمرة الأولى فيروس كورونا المستجدّ في نهاية العام الماضي، نجح في غضون أشهر قليلة في السيطرة على الوباء.

وبعدما أغلقت الصين حدودها بشكل كامل تقريباً في نهاية شهر مارس وقلّصت بشكل كبير الرحلات الدولية منها وإليها، عادت وفتحت أبوابها بحذر في الأشهر الأخيرة.

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لكنّ السلطات الصينية قرّرت، بحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في لندن، "تعليق دخول غير الصينيين الموجودين في المملكة المتّحدة مؤقتاً"، حتى وإن كانت بحوزة هؤلاء تأشيرات دخول إلى الصين أو تصاريح للإقامة فيها.

وأوضح البيان أن "هذا التعليق إجراء مؤقت استلزمه الوضع الحالي لكوفيد-19".

ونشر الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في بلجيكا بياناً مماثلاً.

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