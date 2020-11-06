قالت الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز)، اليوم الجمعة، إنها ستجمع ما يصل إلى 168 مليار ين (1.62 مليار دولار) عبر بيع أسهم جديدة لدعم وضعها المالي مع تضرر السفر الجوي من جائحة كوفيد-19.



وتواجه شركات الطيران في أنحاء العالم صعوبات لتجاوز الجائحة التي ألقت بظلال قاتمة على قطاع السفر العالمي. وعلى الرغم من أن اليابان لم تتضرر بشدة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، فإن قطاع السفر بها يعاني.



وقالت الشركة في إفصاح تنظيمي "ننوي استخدام صافي عوائد إصدار الأسهم الجديدة لإعادة هيكلة هيكل أنشطة مجموعة الخطوط الجوية اليابانية في عصر ما بعد كوفيد-19".



وقالت الشركة إنها تعتزم استخدام 80 مليار ين في استثمارات لتسريع خفض انبعاثات الكربون، و15 مليار ين لإعادة الهيكلة لمرحلة ما بعد كوفيد-19، وخمسة مليارات ين "للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية" بعد كوفيد، والباقي لسداد ديون.



وقالت الخطوط اليابانية إنها ستبيع ما يصل إلى 91 مليون سهم جديد لمستثمرين محليين وعالميين.