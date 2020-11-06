  • مباشر
اللغة

الخطوط اليابانية تعتزم جمع 1.6 مليار دولار من بيع أسهم

Japan air
الخطوط الجوية اليابانية
طيران

الخطوط اليابانية تعتزم جمع 1.6 مليار دولار من بيع أسهم

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز)، اليوم الجمعة، إنها ستجمع ما يصل إلى 168 مليار ين (1.62 مليار دولار) عبر بيع أسهم جديدة لدعم وضعها المالي مع تضرر السفر الجوي من جائحة كوفيد-19.

وتواجه شركات الطيران في أنحاء العالم صعوبات لتجاوز الجائحة التي ألقت بظلال قاتمة على قطاع السفر العالمي. وعلى الرغم من أن اليابان لم تتضرر بشدة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، فإن قطاع السفر بها يعاني.

وقالت الشركة في إفصاح تنظيمي "ننوي استخدام صافي عوائد إصدار الأسهم الجديدة لإعادة هيكلة هيكل أنشطة مجموعة الخطوط الجوية اليابانية في عصر ما بعد كوفيد-19".

وقالت الشركة إنها تعتزم استخدام 80 مليار ين في استثمارات لتسريع خفض انبعاثات الكربون، و15 مليار ين لإعادة الهيكلة لمرحلة ما بعد كوفيد-19، وخمسة مليارات ين "للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية" بعد كوفيد، والباقي لسداد ديون.

وقالت الخطوط اليابانية إنها ستبيع ما يصل إلى 91 مليون سهم جديد لمستثمرين محليين وعالميين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

الذكاء الاصطناعي يرصد سرطان الثدي بدقة وكفاءة أكثر الذكاء الاصطناعي يرصد سرطان الثدي بدقة وكفاءة أكثر
مشلول معجب بهتلر انتخبوه أصغر نائب بتاريخ أميركا الحديث مشلول معجب بهتلر انتخبوه أصغر نائب بتاريخ أميركا الحديث

الأكثر قراءة

جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات
8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية 8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية
ترمب: سأفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق ترمب: سأفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق
علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس
العين على بنسلفانيا وجورجيا.. بايدن يقلّص الفارق ويتقدم العين على بنسلفانيا وجورجيا.. بايدن يقلّص الفارق ويتقدم
عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان

قبل أن تذهب

ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟
ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟

اكتشف المزيد