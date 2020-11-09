وافق مجلس الوزراء البحريني، اليوم الاثنين، على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة إسرائيل بشأن الخدمات الجوية، وفوض الوزير المعني بالتوقيع عليها.

وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين البلدين، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات.

ورأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني اليوم، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وفي أكتوبر الماضي، وقعت كل من البحرين وإسرائيل، في المنامة 7 مذكرات تعاون مشتركة بين البلدين في عدة مجالات منها مذكرة تعاون مالية واقتصادية، من بينها اتفاق إنشاء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وفي 15 سبتمبر الماضي، احتضن البيت الأبيض مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى.