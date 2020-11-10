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تصريح جديد من مجلس وزراء الكويت بشأن فتح الأجواء

مطار الكويت كورونا
مطار الكويت الدولي ( أرشيفية)
فيروس كورونا

تصريح جديد من مجلس وزراء الكويت بشأن فتح الأجواء

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العربية.نت

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قالت مصادر مطلعة إن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أبلغ مجلس الوزراء بأن طموحه هو أن تسجل الكويت "صفر إصابات" من فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أن الهدف الذي يعمل وزير الصحة على تحقيقه بمشاركة الفرق والكوادر الطبية الكويتية والوافدة ليس فقط الحد من الإصابات بل منع حدوث إصابات جديدة والوصول إلى تسجيل "صفر إصابات"، وفقا لما نقلته صحيفة "الأنباء".

وبينت المصادر أن وعي والتزام المواطنين والمقيمين بالاحترازات الصحية من أهم أسباب النتائج الإيجابية التي حققتها وزارة الصحة لمواجهة ومنع تفشي واستيطان الفيروس، داعية الجميع إلى الاستمرار في الالتزام بالاحترازات التي تحفظهم من الإصابة وتمنع إصابة كبار السن الذين التزموا التواجد وعدم الخروج من بيوتهم.

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على صعيد فتح أجواء مطار الكويت، لفتت المصادر إلى أن مجلس الوزراء لم يصدر أي تعديل على قرار الدول المحظورة، موضحة أن المشاورات مستمرة مع شركات الطيران الوطنية للوصول إلى التوقيت الأنسب لإصدار القرار فضلاً عن الدول التي يشملها القرار حسب الأوضاع الصحية لديها.

وبينت المصادر أن مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً بإعادة حظر التجول مجدداً، أو عزل منطقة أو محافظة، مستبعدة العودة إلى المرحلة الثالثة من خطة العودة للحياة الطبيعية، ومشيرة إلى أن تعاون المواطنين والمقيمين يمهد للانتقال إلى المرحلة الخامسة.

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