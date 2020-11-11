قال الرئيس التنفيذي للعربية للطيران المدرجة في الإمارات إنها تجري محادثات مع الحكومة بشأن دعم مالي لمساعدتها في اجتياز أزمة فيروس كورونا.

وبسؤاله عما إذا كانت شركة الطيران منخفض التكلفة تحتاج تمويلا مؤقتا من الحكومة، قال الرئيس التنفيذي عادل علي في قمة كابا للطيران المنعقدة عن بعد: "قدمنا طلبا. إذا جاء، سنكون في غاية السعادة. سيساعدنا في سداد أسرع لبعض القائم علينا. إذا لم يأت، أعتقد أنه يمكننا الاستمرار آمل لبعض الوقت في المستقبل".

وتكبدت "العربية للطيران" خسائر بقيمة 44 مليون درهم في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار تداعيات جائحة كورونا على قطاع الطيران.

وجاءت النتائج أفضل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى خسائر فصلية بقيمة 193 مليون درهم. وشهد الربع الثالث عودة تدريجية للرحلات المنتظمة لوجهات محددة ضمن شبكة وجهات العربية للطيران.

وساهم ذلك بالإضافة إلى الإجراءات الصارمة لضبط التكاليف الإجمالية التي اتخذتها الشركة في الحد من الخسائر.