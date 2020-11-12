كشفت رسالة إلكترونية داخلية اطلعت عليها رويترز أن شركة الاتحاد للطيران أبلغت أطقم الضيافة اليوم الأربعاء بأنها ستسرح المزيد من العاملين هذا الأسبوع.

وذكر مصدر في الشركة أنها ستبقي أسطول طائرات إيرباص رابضا دون تحليق "إلى أجل غير مسمى" بسبب تعافي الطلب على السفر الجوي أبطأ من المتوقع، بحسب "رويترز".

وفي الرسالة الإلكترونية أبلغت الشركة أطقم الضيافة أنه سيجري إخطار المعنيين بالقرار في غضون 24 ساعة دون ذكر عدد من سيفقدون وظائفهم.

ويأتي التحذير بعد يومين من إخطار مماثل أرسل للطيارين العاملين في الشركة.

وخفضت الشركة بالفعل عدد الوظائف والرواتب بعد اتساع خسائرها هذا العام.

وجاء في الرسالة للعاملين أن الاتحاد ستصبح شركة طيران أصغر حجما بكثير نظرا لعدم تعافي الطلب على السفر الجوي بالسرعة المطلوبة مما يعني أن القوة العاملة بالشركة أصبحت أكبر من احتياجاتها.

وصرح مصدر في الشركة بأنه من المتوقع أن يجري تسريح ما يصل إلى ألف من أطقم الضيافة ويشمل رؤساء أطقم ومديرين.

وبلغ عدد العاملين في أطقم الضيافة بالشركة نحو 4800 حتى فبراير.

وقال المصدر إن الرئيس التنفيذي توني دوجلاس أبلغ العاملين أن طائرات A380 ستظل رابضة "إلى أجل غير مسمى".

وتوقف تحليق هذا الطراز منذ مارس بفعل الجائحة التي ألحقت ضررا بالغا بالطلب على السفر الجوي.

وقالت متحدثة باسم الشركة لرويترز إن هذه الطائرات ستظل رابضة حتى يتوفر طلبا كافيا. ولم ترد على أسئلة بشأن تسريح العمالة المزمع.

وأعلنت الاتحاد للطيران هذا الأسبوع أنها ستمضى في خططها للتحول إلى شركة طيران متوسطة الحجم تركز على أسطولها من الطائرات عريضة البدن مما يثير تساؤلات بشأن مستقبل أسطولها من طائرات إيرباص A320 ضيقة البدن.