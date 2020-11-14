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نشاط السفر بالسيارات في أميركا يهبط 8.6% خلال سبتمبر

A view shows morning rush hour traffic in central London. (Reuters)
نشاط السفر بالسيارات (أرشيفية)
سياحة

نشاط السفر بالسيارات في أميركا يهبط 8.6% خلال سبتمبر

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واشنطن - رويترز

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انخفض عدد الأميال التي قطعها قائدو السيارات الأميركيون 8.6% في سبتمبر، وهو ما يمثل أقل نزول شهري منذ أن دفعت جائحة فيروس كورونا ملايين الأميركيين للبدء في العمل من المنازل في مارس.

وقالت الإدارة الاتحادية للطرق السريعة، إن عدد الأميال التي قطعتها السيارات على الطرق في البلاد انخفض 23.4 مليار ميل في سبتمبر، لكنه كان مرتفعا 2.8% في أغسطس.

وهذه هي المرة الأولى التي يقل فيها مقدار التراجع في نشاط السفر بالسيارات عن 10% منذ فبراير.

وفي الشهور التسعة الأولى من 2020، قاد الأميركيون 355.5 مليار ميل، بانخفاض 14.5%، وهو أدنى مستوى في مثل هذه الفترة منذ عام 2000.

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