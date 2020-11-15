ارتفع عدد المسافرين في مطار دبي الدولي خلال أكتوبر/تشرين الأول 2020 بنسبة 29% ليصل إلى 1.46 مليون مسافر، مقارنة مع 1.13 مليون مسافر خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وأظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني نمواً قوياً في حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي بنسبة 177% خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر، لاسيما مع استئناف حركة السياح الدولية في الإمارة اعتباراً من 7 يوليو.

وأشارت بيانات الهيئة إلى أن مطار دبي الدولي سجل نحو 529 ألف مسافر في يوليو، ليرتفع إلى 930 ألف مسافر في أغسطس، ثم قفز متخطياً حاجز المليون في سبتمبر إلى 1.13 مليون مسافر، وواصل استقبال المزيد من المسافرين مع العودة التدريجية للقطاع ليصل إلى 1.46 مليون مسافر في أكتوبر، بحسب ما ورد في صحيفة "الخليج".

وبلغ عدد المسافرين في دبي خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر نحو 22.5 مليون مسافر، ويأتي هذا التراجع بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19 على السفر.

حركة الطيران

وبحسب البيانات، ارتفعت حركة الطيران في مطار دبي الدولي بنسبة 15.2% إلى 15800 حركة، مقارنة مع 13711 حركة في سبتمبر، كما ارتفعت حركة الطيران في مطار آل مكتوم 5% إلى 2078 حركة.

الشحن الجوي

وعلى صعيد الشحن، ارتفع حجم الشحن الجوي في مطار دبي خلال أكتوبر 9.6% إلى 179.4 ألف طن، مقارنة مع 163.6 ألف طن في سبتمبر، ووصل الشحن الجوي من يناير حتى أكتوبر إلى 1.47 مليون طن.

كما ارتفع الشحن في مطار آل مكتوم 21% إلى 21.7 ألف طن، مقارنة مع 17.9 ألف طن، وبلغ حجم الشحن الجوي منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر نحو 164.7 ألف طن.