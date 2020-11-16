  • مباشر
اللغة

بدءا من 28 مارس.. تسيير رحلات منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب

الاتحاد للطيران
شركة الاتحاد للطيران
الإمارات وإسرائيل

بدءا من 28 مارس.. تسيير رحلات منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب

متابع الغاء المتابعة

أبوظبي – أ ف ب

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران"، تسيير رحلات منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب اعتباراً من نهاية آذار/مارس المقبل، أي بعد نحو أكثر من 6 أشهر من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات.

وجاء إعلان الشركة الأحد قبل نحو 10 أيام على انطلاق أول رحلات يومية منتظمة ومباشرة بين إمارة دبي المجاورة ومطار بن غوريون بواسطة شركة "فلاي دبي" منخفضة التكلفة.

وتفرض العاصمة الإماراتية منذ أشهر قيودا أكثر صرامة على الدخول إليها مقارنة بالإمارات المجاورة الأخرى وبينها دبي، وذلك على خلفية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

فلاي دبي تسيّر 14 رحلة أسبوعياً بين دبي وتل أبيب شركات الإمارات وإسرائيل فلاي دبي تسيّر 14 رحلة أسبوعياً بين دبي وتل أبيب

وأوضحت "الاتحاد للطيران" في بيان أن الخدمة الجديدة ستدخل حيّز العمل اعتبارا من 28 آذار/مارس 2021، وسيتم "اختيار مواعيد مغادرة الرحلات لتكون مريحة وملائمة للسفر عبر أبوظبي إلى مختلف الوجهات على امتداد شبكة الاتحاد للطيران بما في ذلك الصين والهند وتايلاند وأستراليا".

وتتطلّع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار اتفاق تطبيع العلاقات سريعا في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والتجارة.

وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اتفقت الدولتان بعد عدد محدود من الرحلات المباشرة على متن طائرات تجارية، على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر.

وجاء ذلك خلال زيارة لأول وفد إماراتي رسمي إلى تل أبيب، بعد أسبوع تقريبا على توقيع اتفاق إقامة العلاقات في البيت الأبيض برعاية وحضور الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

كوثر بن هنية للعربية.نت: الرجل الذي باع ظهره قصة حقيقية.. ومونيكا بيلوتشي أدهشتني كوثر بن هنية للعربية.نت: الرجل الذي باع ظهره قصة حقيقية.. ومونيكا بيلوتشي أدهشتني
لا ينبغي تجاهلها.. 4 علامات خفيفة تشير للإصابة بكورونا لا ينبغي تجاهلها.. 4 علامات خفيفة تشير للإصابة بكورونا

الأكثر قراءة

عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها
وزير الدفاع الأميركي: حان الوقت للانسحاب من الشرق الأوسط وزير الدفاع الأميركي: حان الوقت للانسحاب من الشرق الأوسط
الإمارات تمنح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لهذه الفئات الإمارات تمنح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لهذه الفئات
"صحراويون من أجل السلام".. خيار ثالث قد ينهي نزاع الصحراء الغربية
الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى
وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عن 79 عاماً وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عن 79 عاماً

قبل أن تذهب

ما مخاطر أجهزة التنفس على مرضى كورونا؟
ما مخاطر أجهزة التنفس على مرضى كورونا؟

اكتشف المزيد