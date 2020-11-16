توقع الرئيس التنفيذي لشركة "Expedia" عودة حركة السياحة العالمية بحلول موسم الصيف المقبل، بخلاف معظم التوقعات التي أشارت إلى تعافي قطاع السياحة خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

وحقق الموقع الأكبر عالمياً لخدمات وحجوزات السفر إيرادات بلغت 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام.

وهي نتائج إيجابية في ظل الظروف الحالية، رغم تسجيلها خسائر قدرها 220 مليون دولار، وهو ما يرجع بشكل رئيسي لتراجع حجوزات تذاكر الطيران عبر الموقع.

وقال Peter Kern إن أنباء التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا ستساهم في دفع الحجوزات للفنادق وأماكن الإقامة لموسم الصيف المقبل.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن مستويات الثقة لدى المسافرين بدأت في الارتفاع تدريجيا في فعالية إجراءات الأمان في قطاعي الطيران والفنادق.

وكانت منظمة السياحة العالمية قد أعلنت مؤخراً أن حركة وفود السياح الدوليين سجّلت تراجعاً حاداً بنسبة 70% في العالم في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 مقارنة بالسنة الماضية، بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وأوضحت المنظمة الأممية ومقرها مدريد، أن شهري فصل الصيف اللذين يشكلان عادةً موسماً سياحياً ناشطاً في نصف الكرة الأرضية الشمالي، كانا كارثيين. فقد شهدا تراجعاً في عدد السياح بنسبة 81% في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و79% في أغسطس.

وتشير المنظمة في بيانها إلى أن هذا الانهيار يمثل تراجعا قدره 700 مليون في عدد السياح وخسائر تصل قيمتها إلى 730 مليار دولار للقطاع السياحي العالمي "أي أكثر من ثماني مرات من الخسائر المسجلة بعد الأزمة المالية العالمية في 2009".