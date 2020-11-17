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مصر تفقد 920 مليون دولار شهريا من إيرادات السياحة

سياحة مصر
منطقة أهرامات الجيزة المصرية
اقتصاد مصر

مصر تفقد 920 مليون دولار شهريا من إيرادات السياحة

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دبي - العربية.نت

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تراجعت إيرادات مصر من السياحة بقيمة تتراوح بين 850 و920 مليون دولار شهريا، مقارنة بإيرادات العام الماضي.

وبحسب تقديرات وزارة السياحة والآثار المصرية، نشرتها اليوم الثلاثاء، فإن الإيرادات الشهرية للقطاع السياحي تراجع من مليار دولار في العام الماضي، إلى ما بين 80 و150 مليون دولار شهرياً في العام الجاري.

وقالت المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة، ساندرا فريد، إن إيرادات القطاع تتراوح ما بين 8 و15% من المحققة قبل جائحة كورونا والمقدرة بنحو مليار دولار شهرياً.

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وأضافت، على هامش مشاركتها في حفل افتتاح الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020، أن الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة المصرية في إغلاق تام، تأثرا بالموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأوضحت ساندرا فريد أن مصر تعتمد حاليا على الوفود القادمة من دول شرق أوروبا وستظهر الأيام القادمة مدى تأثرها بالموجة الثانية من عدمه.

وأشارت إلى أن السياحة تعد من أكثر القطاعات تأثرا بأزمة كورونا وتسعى الوزارة لتشجيع السياحة الداخلية للمقاصد المحلية، ومن المقرر الإعلان عن حملة تسويقية جديدة خلال الفترة المقبلة لتحفيزها.

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