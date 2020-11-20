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أياتا: شركات الطيران تحتاج إلى دعم آخر بـ 80 مليار دولار

أياتا تتوقع أن يؤدي كورونا إلى أول انكماش لقطاع الطيران منذ الأزمة المالية العالمية
أياتا يتوقع أن يؤدي كورونا إلى أول انكماش لقطاع الطيران منذ الأزمة المالية العالمية
طيران

أياتا: شركات الطيران تحتاج إلى دعم آخر بـ 80 مليار دولار

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باريس - رويترز

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حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) من أن شركات الطيران تحتاج إلى دعم يتراوح بين 70 و80 مليار دولار لتجاوز أزمة فيروس كورونا، أو نصف ما تلقته بالفعل من الحكومات مرة أخرى.

وقال ألكسندر دو جونياك، المدير العام للاتحاد في منتدى باريس للطيران الذي تستضيفه صحيفة لا تريبيون، اليوم الجمعة، "نشعر بامتنان كبير لضخ 160 مليار دولار في القطاع.

"بالنسبة للأشهر القادمة، تحتاج الصناعة إلى دعم إضافي يتراوح بين 70 و80 مليار دولار، بحسب التقييمات، وإلا فإن بعض شركات الطيران لن تنجو".

وتقول شركات طيران إنه بينما يوفر حدوث تقدم بشأن اللقاح الأمل، فإن العودة إلى حركة السفر الكثيفة ما زالت تحتاج إلى عدة أشهر. وستعاني بعض الشركات لتجاوز فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي، حين تنخفض الأرباح حتى في الأوقات العادية.

في غضون ذلك، أدى تجدد ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وقيود السفر إلى إضعاف التوقعات المالية للقطاع، والذي يتنبأ أياتا بأنه بصدد تسجيل خسائر 87 مليار دولار في العام الجاري.

وقال دو جونياك "من المحتمل جداً أننا سنرى خسائر أكبر من الأرقام التي أعلناها"، مضيفاً أن العجز لعام كامل سيقترب على الأرجح من 100 مليار دولار.

ويتوقع أياتا تعافياً بطيئاً مؤلماً مع العودة إلى مستويات السفر قبل الأزمة فقط في 2024 وستظل أعداد الركاب منخفضة 30% العام القادم.

وحذر دو جونياك من أن تلك التوقعات قد تكون متفائلة. وقال "بحسب تقديراتنا فإن حركة السفر الجوي ستبلغ 33% من مستواها في 2019 بنهاية 2020، ثم نأمل في أن تبلغ 50-60% في نهاية 2021".

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