أعلن مطار رأس الخيمة الدولي، أمس، استكمال جميع الاستعدادات لاستقبال أولى رحلات ركاب شركة "سبايس جيت" القادمة من الهند وذلك الخميس المقبل.

وتأتي أهمية هذه الخطوة باعتبارها مؤشراً على عودة النشاط الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي، خاصة مع تأكيد المتحدثين في كل من مطار رأس الخيمة الدولي و"سبايس جيت" على إنجاز كل المتطلبات الضرورية لربط الإمارة بـ 28 وجهة في جميع أنحاء شبه القارة الهندية، وذلك من خلال جدول رحلات منتظمة اعتمده الجانبان.

وتصب هذه الجهود في خدمة تعزيز موقع المطار مركزاً إقليمياً للسفر والخدمات اللوجستية، وإعطاء دفعة كبيرة تسهم في إعادة النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات الحيوية في رأس الخيمة والإمارات ووصولها إلى مستويات ما قبل كورونا، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

ويضم جدول رحلات شركة "سبايس جيت" رحلتين مباشرتين أسبوعياً بين مطار رأس الخيمة الدولي ومطار أنديرا غاندي الدولي في العاصمة الهندية دلهي الذي يسمح للركاب بالسفر إلى 28 وجهة، مع وجود خطط لإضافة وجهات أخرى في المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي سانجاي خانا: "يعد بدء رحلات ركاب شركة سبايس جيت إلى مطار رأس الخيمة خطوة مهمة ومؤشراً على بدء عودة النشاط الاقتصادي وحركة الركاب في دولة الإمارات بشكل تدريجي إلى المستويات التي كانت عليه قبل انتشار فيروس كورونا".

وتأتي أهمية تشغيل الرحلات بناءً على التعداد الكبير لأبناء الجالية الهندية المتواجدة في الدولة والذي يقدر بنحو 3.5 مليون نسمة ويشكلون 27% من السكان، مما يجعل التواصل والترابط بين البلدين أمراً ضرورياً.

وستنطلق أولى رحلات "سبايس جيت" والتي تحمل الرقم SG 160، وهي طائرة بوينغ 737-800 بسعة 189 راكباً، من مطار أنديرا غاندي في دلهي الساعة 22:30 يومي الخميس والأحد، لتهبط في مطار رأس الخيمة الساعة 00:50 يومي الجمعة والاثنين.

وتغادر رحلة العودة رقم SG 161 مطار رأس الخيمة في الساعة 01:50 يومي الاثنين والجمعة، لتهبط في دلهي الساعة 06:40. ومن المقرر إضافة المزيد من وجهات عبر شبه القارة الهندية في الأشهر المقبلة.

وتوفر "سبايس جيت" تذاكر طيران بتكلفة منخفضة، حيث يبلغ سعر تذكرة ذهاب وعودة بين دلهي - رأس الخيمة 730 درهماً، وتتضمن التذاكر النقل المجاني من أبوظبي ودبي والشارقة، إضافة إلى خدمة النقل والتوصيل المجانية من وإلى المطار تشمل مناطق التجمّع لمطار رأس الخيمة دبي والشارقة وعجمان والفجيرة وخورفكان ودبا وأم القيوين.