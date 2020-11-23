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أبوظبي.. إيرادات الفنادق ترتفع وعدد النزلاء يقفز بـ95%

Abu Dhabi's skyline featuring some of the city's most prominent hotels. (WAM)
وجود مؤشرات إيجابية وبوادر انتعاش واعدة للقطاع السياحي في أبوظبي
أبوظبي

أبوظبي.. إيرادات الفنادق ترتفع وعدد النزلاء يقفز بـ95%

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العربية.نت

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أعلنت ‏دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن وجود مؤشرات إيجابية وبوادر انتعاش واعدة للقطاع خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني 2020، مع تسجيل زيادة بنسبة 46% في إيرادات الفنادق، ونمو بنسبة 95% في عدد النزلاء.

وعقدت الدائرة اجتماع لجنة تطوير القطاع السياحي الفصلي افتراضياً، ضم عدداً من شركاء الدائرة في القطاع وأصحاب المصالح وممثلين عن عدد من المؤسسات السياحية الرائدة، حيث تم استعراض آخر المستجدات حول نشاط القطاع في الإمارة.

وقد لفت اللقاء إلى مؤشرات إيجابية وبوادر انتعاش واعدة للقطاع، بالإضافة إلى لمحة عن المشاريع والخطط المستقبلية التي من شأنها تعزيز السياحة في الإمارة، بحسب ما ورد في صحيفة "الخليج".

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وقدّم الاجتماع لمحة عامة حول عائدات النشاط السياحي خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي عكست التعافي التدريجي للقطاع بعد تأثره بسبب جائحة كوفيد-19، حيث حققت العاصمة خلال الربع الثالث أعلى معدلات للإشغال الفندقي، مصحوبة بثالث أعلى إيرادات عن كل غرفة فندقية في المنطقة. وبالمقارنة مع الربع الثاني، ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 46%، مدعومة بزيادة بنسبة 95% في إجمالي عدد النزلاء.

زيادة إقبال مراكز التسوق 83%

وقد تجلى هذا التعافي بشكل أكبر من خلال زيادة الإقبال على مراكز التسوق في مختلف أرجاء الإمارة بنسبة 83%، وزيادة حجوزات شركات الطيران بنسبة 119%، تزامنًا مع زيادة سعة مقاعد كافة شركات الطيران العاملة في الإمارة بنسبة 364% خلال هذه الفترة.

وتعود هذه المؤشرات الإيجابية إلى الجهود المتواصلة التي تقوم بها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لدعم السياحة الداخلية من خلال سلسلة من المبادرات كبرنامج شهادة Go Safe وحملتي اكتشف المفاجأة واكتشف أبوظبي.

وكان لبرنامج شهادة Go Safe مساهمة فعّالة في تعزيز ثقة المستهلك ودفع عجلة القطاع السياحي عبر الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة وتوحيدها في جميع المنشآت الفندقية والسياحية العاملة ضمن نطاق الإمارة، حيث حاز 93 من فنادق العاصمة على الشهادة بشكل كامل خلال الربع الثالث.

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