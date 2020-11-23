تسلمت شركة الخطوط الجوية الكويتية رابع طائراتها من نوع ايرباص A320neo والتي أطلق عليها "القرين"، حيث وصلت إلى الكويت في مبنى الركاب رقم 4 قادمة من مصنع ايرباص في مدينة تولوز في فرنسا، وكان في مقدمة مستقبلي الطائرة الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية بالوكالة عادل الصانع يرافقه بعض أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين في الشركة.

وعلى هامش استقبال الطائرة، قال الرئيس التنفيذي عادل الصانع: يسر الخطوط الجوية الكويتية تسلم رابع طائرة من طراز A320neo والتي أطلق عليها (القرين)، حيث تعد ضمن 15 طائرة من نفس النوع تم التعاقد عليها مع شركة ايرباص على أن يتم تسلمها تباعا على مدى السنوات المقبلة حسب خطة التسلم المتفق عليها من خلال العقد المبرم مع مصنع الايرباص في سبتمبر 2018، ذلك بالإضافة إلى طائرتين من نفس النوع هما (الكوت والفنطاس) ستتسلمهما الشركة لتصلا الكويت خلال الأسبوع الجاري، الأمر الذي يشكل علامة فارقة ومهمة في مسيرة الخطوط الجوية الكويتية في تحديث أسطولها ليكون من أجدد الاساطيل في المنطقة، ويعد مفخرة للكويت في تدعيم الناقل الوطني بأحدث الطرازات والأنواع من طائرات الإيرباص وبوينغ، وفقا لما نقلته صحيفة "الأنباء".

وأضاف: نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية نتقدم بخالص التهنئة للقيادة السياسية الحكيمة والشعب الكويتي الوفي بوصول طائرة A320neo، ونعدهم بالعمل بلا كلل أو ملل لتطوير الطائر الأزرق بما يحقق الآمال والطموحات المعقودة، مضيفا أن الكويتية ستستقبل تباعا 3 أنواع من الطائرات الحديثة من نوع ايرباص خلال السنوات المقبلة وهي A320neo وA330neo وA350neo بما يعزز الأسطول بأحدث الطائرات ليصل إلى 38 طائرة.

وذكر الصانع أن تواجد طائرة A320neo في أسطول الخطوط الجوية الكويتية المتنامي سيعزز من مكانتها كشركة طيران رائدة في قطاع الطيران الإقليمي والعالمي، كون الشركة تتابع باستمرار متطلبات عملائها لتقديم أحدث وأفضل الخدمات، كما تحرص على توفير كافة سبل الراحة والأمان لركابها الأعزاء أثناء كل رحلة، مشيرا إلى أن وصول طائرة A320neo يعد استمرارا لمرحلة مهمة في تطوير الخدمات المميزة والتي تقدمها الشركة لمسافريها الأعزاء على متن رحلاتها، بالإضافة إلى خدمات النقل الجوي المختلفة مع الخطوط الجوية الكويتية.

وتابع: وصول هذه الطائرة سيزيد من سعة تشغيل الرحلات ومضاعفة عدد الركاب الأمر، حيث إن الشركة تسعى جاهدة وبشكل دائم لتكون على أهبة الاستعداد لعودة فتح جميع وجهاتها المغلقة من وإلى الكويت والتي كانت تشغل إليها في السابق بعد توقف تشغيل الرحلات التجارية حول العالم جراء جائحة كورونا واستئناف تشغيل الرحلات في الأول من أغسطس الماضي في الكويت بسعة تشغيل تزيد تدريجيا حتى أغسطس 2021 وبرحلات قليلة، إذ إن أزمة كورونا كانت وما زالت لها بالغ الأثر على قطاع النقل الجوي التجاري بشكل خاص الأمر الذي يحتاج إلى وقت ليتعافى هذا القطاع من تلك الصدمة التي أصابته.

وبين الصانع: أن طائرة A320neo تمنح العميل العزيز تجربة سفر مريحة وشيقة على طائرات حديثة الطراز تحتوي على تكنولوجيا فائقة ونظام ترفيهي متنوع.