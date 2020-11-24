أعلنت شركة "طيران الإمارات" عن مبادرة جديدة توفر تغطية تأمينية موسعة تشمل مختلف المخاطر المتعلقة بالسفر.

ومن شأن هذه المبادرة، الأولى من نوعها في صناعة التأمين على الطيران والسفر، بالترافق مع تغطية "كوفيد 19" الحالية، إضفاء مزيد من الثقة على السفر الدولي.

وتوفر "طيران الإمارات" هذه التغطية من دون أي تكلفة إضافية لعملائها، وهي مصممة لمنح جميع ركاب "طيران الإمارات" راحة بال تامة مع عدم الخشية من أي مخاطر أو متاعب غير متوقعة. ويسري التأمين الجديد تلقائياً على جميع تذاكر طيران الإمارات التي تُشترى اعتباراً من 1 ديسمبر 2020، ويغطي أيضاً المسافرين على رحلات طيران الإمارات التي تشغلها ناقلات أخرى بموجب اتفاقيات الرمز المشترك إذا كان رقم التذكرة يبدأ بـ176.

إلى ذلك، كشف نائب رئيس أول دائرة الشحن في شركة طيران الإمارات، نبيل سلطان، أن الطاقة الاستيعابية للطائرات المخصصة للشحن تصل إلى نحو 7000 أو 8000 طن يومياً، فيما من الممكن زيادتها بحسب الطلب مع بدء توزيع اللقاح عالمياً خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سلطان أن منشأة "الإمارات سكاي فارما"، مخصصة لمناولة الأدوية الحساسة للحرارة بسرعة وأمان تام في قرية الشحن بمطار دبي الدولي، لافتاً إلى أن طاقتها الاستيعابية تصل إلى 4000 حاوية، وبإمكان كل حاوية أن تتسع لنحو 100 ألف جرعة.

وأضاف أن سياسة النقل لدى الشركة تتمثل في تخزين اللقاح في منشآتها في دبي، ونقلها إلى مختلف الدول بالتنسيق مع شركات الأدوية المصنعة، وبكميات مناسبة إلى نقاط التوزيع النهائي في المستشفيات والمراكز المعتمدة، لافتاً إلى أن عملية نقل اللقاح لها متطلبات عدة، خصوصاً في ما يتعلق بدرجات الحرارة المنخفضة للغاية.

وكشفت "طيران الإمارات" أن أولى شحنات لقاح "كورونا" ستصل إلى مخازن الشركة في دبي منتصف ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن الناقلة تجري محادثات مع مصنّعي اللقاح، لتوفير الخدمة اللوجستية المتكاملة ونقل اللقاح انطلاقا من دبي إلى دول العالم.

وأفادت الناقلة، بأنها وفرت حلولاً متكاملة لنقل اللقاح، ضمن درجات حرارة مناسبة للمحافظة على فاعليته، لافتة إلى أنه في ظل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، فمن المتوقع أن تلعب "طيران الإمارات" دوراً بارزاً في إيصال اللقاح إلى نسبة كبيرة السكان حول العالم.