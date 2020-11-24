قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إن جائحة كورونا ستتسبب بتراجع إيرادات قطاع الطيران بنسبة تفوق 60%.

وأظهر التقرير الصادر عن إياتا اليوم الثلاثاء، واطلعت "العربية نت" على نسخة منه، أن الإنفاق على السفر بالطيران سيتراجع إلى 340 مليار دولار في 2020، مقارنة بـ 876 مليار دولار في 2019، وأن تصل إلى 476 مليار دولار في 2021.

وفي أكتوبر الماضي، خفض إياتا توقعاته لنشاط النقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط في 2020 بما يشير إلى تعاف دون المتوقع.

وسيبلغ أعداد المسافرين لعام 2020 بأكمله من الشرق الأوسط وإليه وداخله 30% فقط من مستويات 2019، وهو أقل بكثير من 45% كانت متوقعة في يوليو تموز.

ومن المتوقع أن يشهد الشرق الأوسط 60 مليون مسافر في 2020 مقارنة مع 203 ملايين في 2019.

ووفق إياتا، فإن الطلب على الطيران في الشرق الأوسط في 2021 من المتوقع أن يرتفع إلى 45% من مستويات 2019 ليبلغ 90 مليون مسافر من المنطقة وإليها وداخلها.

وفي ما يبدو أن أخبار قطاع النقل الجوي ليست بإيجابية، حيث من غير المتوقع العودة إلى مستويات 2019 قبل أواخر 2024.

وقال الاتحاد: "ستُفقد 1.7 مليون وظيفة في الشرق الأوسط في قطاع الطيران والقطاعات التي يدعمها في 2020".