أعلن في دبي عن وصول أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى الإمارة.

يأتي وصول هذه الرحلة بعد أن أطلقت شركة الطيران "فلاي دبي" للرحلات منخفضة التكلفة، اليوم الخميس، أولى رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب، بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وأكد متحدث باسم مطار دبي الدولي، أحد أكبر المطارات في العالم، لوكالة فرانس برس، أن الطائرة أقلعت صباح الخميس في رحلتها التي تستغرق نحو أربع ساعات.

وكانت فلاي دبي، قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستبدأ رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب اعتباراً من 26 نوفمبر 2020. وستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي (DXB) وتل أبيب بن غوريون (TLV).

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها مؤخراً بين البلدين وبدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى. كما كان هناك عدد من الزيارات الثنائية لفتح فرص السفر والسياحة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "منذ إطلاق فلاي دبي قبل 11 عاماً، التزمنا دوما بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة وحرية التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة عبر شبكتنا. في أعقاب الاتفاقية الثنائية الأخيرة، ستساهم بدء الرحلات المنتظمة في التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص للاستثمار في السعي لتحقيق مصالحنا وقيمنا المشتركة. مع بدء هذه الخدمات، سيكون هناك خيار لتعزيز دخول دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك إلى المحيط الهندي والشرق الأقصى وإفريقيا مما يقلل إجمالي أوقات الرحلات بعدة ساعات".

ومنذ انطلاق علميات الناقلة في عام 2009، اشتهرت فلاي دبي بربطها للأسواق غير المخدومة وهي الأسواق التي كانت تفتقر إلى الرحلات الجوية في السابق وربطها بدبي برحلات مباشرة. توفر شراكة الرمز الموسعة مع طيران الإمارات للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة بين شبكتي طيران الإمارات وفلاي دبي إلى أكثر من 155 وجهة.