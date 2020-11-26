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طيران الإمارات تطلق الدرجة السياحية الممتازة منتصف 2021

طيران الإمارات مناسبة
طيران الإمارات (أرشيفية)
طيران الإمارات

طيران الإمارات تطلق الدرجة السياحية الممتازة منتصف 2021

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العربية.نت

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أكد تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن أسطول الشركة من طائرات إيرباص A380 ستطير بالكامل بحلول الربع الأول من عام 2022. ونتوقع عودة التدفق النقدي الإيجابي في النصف الأول من العام المقبل.

وقال كلارك في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرج"، يوم الأربعاء، في وقت لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن موعد تسليم شركة بوينج لطائرتها الجديدة "777إكس" بعد سلسة من التأخيرات.

وبهذا الخصوص أضاف كلارك: "ليست لدي فكرة عن موعد التسليم، كان من المقرر أن يكون هذا العام في يونيو/حزيران، ثم تأجل إلى عام 2021، وبعد ذلك إلى عام 2022". وقال: "لم تنته بوينج بعد من برنامج الاعتماد الخاص بالطراز الجديد، سواء هيكل الطائرة أو المحرك".

وجاءت تعليقات كلارك بخصوص عمليات التسليم المستقبلية في الوقت الذي أعرب فيه عن تفاؤله بأن السفر الجوي سيتعافى على مدار العام المقبل، بعد الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

وقال كلارك كذلك، إن طيران الإمارات ستتسلم ثلاث طائرات من طراز إيرباص A380 بحلول نهاية العام الجاري، حيث ستضم واحدة منها على الأقل مقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

وأضف كلارك في المقابلة مع بلومبيرغ: "بحلول منتصف العام المقبل سنقوم بإطلاق المنتج الجديد، ونأمل أن نبدأ تشغيله على مسارات محددة بحلول نهاية العام 2021."

وتوقع كلارك الدرجة السياحية الممتازة ستحظى بشعبية لدى المسافرين، ولاسيما من أجل الحصول على مساحة شخصية أكبر في عصر السفر بعد الوباء، مشيراً إلى أن جميع الفئات سوف تشهد طلباً أكبر مما شهدناه سابقاً.

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