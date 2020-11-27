سجلت شركة الخليج لصناعة القوارب "جلف كرافت" إنجازاً عالمياً آخر يضاف إلى سجل "صنع في الإمارات" بتدشين "ماجستي 175" كأكبر يخت في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة الذي وصل حجمه الإجمالي إلى 780 طناً. ويعتبر "ماجستي 175" أول يخت (ميغا) تصنعه الشركة بطول 54 متراً وعرض 9.8 أمتار وغاطس 2.25 متر.

وقال رئيس مجلس إدارة "جلف كرافت"، محمد حسين الشعالي: إنه يوم مميز للغاية في تاريخ "جلف كرافت"، وأنا فخور بكل من ساهم في صناعة هذه الجوهرة الرائعة التي تم إطلاقها كأكبر يخت "ميغا" مصنع من الألياف المركبة في العالم، موضحاً أن بناء "ماجستي 175" استغرق أربع سنوات من العمل الجاد والتفاني من الفريق بأكمله. وأضاف أن تصنيع يخت "ماجستي 175" وضع اتجاهاً جديداً في سوق اليخوت الذي سيتبعه العديد من أحواض بناء السفن في العالم.

وقام المصمم الإيطالي كريستيانو غاتو، بالتعاون مع فريق التصميم في الشركة، بالعمل على التصميمات الداخلية والخارجية لليخت. ويضم اليخت 4 طوابق تشمل 7 غرف رحبة تتسع لـ14 ضيفاً بكل راحة، وقد خصص الطابق العلوي للمالك ليضم جناحاً خاصاً في مقدمة اليخت، حيث يسمح له ولضيوفه بالخروج إلى مسبح كبير يصل طوله إلى 5 أمتار، كما توجد 7 كبائن للطاقم تتسع لـ15 بحاراً وغرفة خاصة لقبطان اليخت.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اليخت مجهز بمطبخ كامل ومطبخ آخر مهني للطاقم. وقد نفذ المهندس البحري الإيطالي ماسيمو غريغوري من شركة "استديوهان يانكي ديلتا" الدراسات الهندسية البحرية على اليخت ما جعله يتميز ببدن مزاح مع غاطس 2.25 متر يمكنه الإبحار في أماكن منخفضة العمق مثل الكاريبي. علاوة على ذلك، يمكن لـ"ماجستي 175" أن يصل إلى سرعة قصوى تبلغ 16.5 عقدة، حيث يعبر المحيط ويقطع مسافة 4000 ميل بحري على سرعة 10 عقد بدون الحاجة للتزود بالوقود.

مزود اليخت الميغا بمحركين توأم من علامة MTU بقوة 2000 حصان لكل منهما.