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دبي تشيد 44 ألف غرفة فندقية ضمن 146 مشروعا جديدا

عقارات دبي إنشاءات مناسبة
مشروعات قيد الإنشاء في دبي
اقتصاد دبي

دبي تشيد 44 ألف غرفة فندقية ضمن 146 مشروعا جديدا

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دبي - العربية.نت

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تقود دبي حجم المشروعات الفندقية في السوق المحلية والمنطقة، بعد أن سجلت 146 مشروعاً فندقياً يضم 44 ألفاً و557 غرفة قيد الإنشاء والتخطيط، وفقا لشركة "Lodging Econometrics" الأميركية المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية.

وأشارت إلى أن الإمارة تستحوذ على 25.2% من عدد المشروعات "قيد الإنشاء"، و26.5% من حجم الغرف "قيد الإنشاء" في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة في تقرير دوري لرصد العقارات الفندقية، أن عدد الغرف الفندقية قيد التخطيط والإنشاء في السوق الإماراتية وصل إلى 54 ألفاً و533 في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ضمن 185 مشروعاً فندقياً، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

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وأضافت الشركة أن عدد الفنادق قيد التخطيط والإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وصل إلى 579 مشروعاً تضم أكثر من 168 ألف غرفة، بنسبة تراجع بلغت 7% للمشروعات، و6% للغرف الفندقية، مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2019.

ولفتت إلى أن المنطقة سجلت للربع الخامس على التوالي انخفاضاً في عدد المشروعات منذ وصوله إلى ذروته الدورية في الربع الثاني من 2019.

وأوضحت الشركة الأميركية إلى أنه خلال الربع الثالث من عام 2020، شهدت منطقة الشرق الأوسط افتتاح 10 فنادق جديدة تضم 1779 غرفة فندقية، مشيرة إلى أن عدد المشروعات في مرحلة الإنشاء بالفعل وصل إلى 359 مشروعاً حالياً تضم أكثر من 117 ألف غرفة.

وذكرت أن العلامات الفندقية العالمية تستحوذ على 46% من عدد المشروعات الفندقية "قيد الإنشاء" حتى نهاية الربع الثالث 2020، أبرزها "هيلتون العالمية" التي سجلت 95 مشروعاً تضم أكثر من 26 ألف غرفة فندقية، تلتها "ماريوت الدولية" مع 90 مشروعاً بنحو 24 ألف غرفة فندقية، ثم شركة "أكور" في المركز الثالث بـ82 مشروعاً فندقياً جديداً "قيد الإنشاء" تضم 24.7 ألف غرفة.

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