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رئيس "تنشيط السياحة" للعربية: مصر استقبلت 500 ألف سائح منذ يوليو

رئيس "تنشيط السياحة" للعربية: مصر استقبلت 500 ألف سائح منذ يوليو

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العربية.نت

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أكد رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، أحمد يوسف، في مقابلة مع "العربية" أن بلاده استقبلت 500 ألف سائح منذ شهر يوليو الماضي، حتى الفترة الحالية.

ويأتي هذا الرقم بحسب يوسف مقارنة مع مليون سائح شهرياً، في السابق، بمدخولات حوالي مليار دولار.

وشرح أن ظروف جائحة كورونا جعل القياس على الأرقام صعباً.

كما أشار إلى تسجيل مليوني سائح هذا العام خلال شهري يناير وفبراير، وذلك قبل وقف الطيران الذي بدأ نهاية مارس واستؤنف في يوليو الماضي.

وقال إن نسبة الحجوزات في الوقت الحالي مرتفعة جراء إلغاء الغرامات على تذاكر الطيران والإقامة، لكن نسبة الإلغاءات أيضا مرتفعة جراء ظروف الجائحة.

وأضاف أن 80% من سياحة مصر تأتي جواً، وبالتالي ومن أجل تحفيز القطاع، منحت الدولة تسهيلات لقطاع الطيران، وقطاعات الإيواء عبر خفض الرسوم.

واعتبر أن التحديات الماثلة من قلة نسبة الإشغال لشركات الطيران وما يتبع ذلك من الخسائر، يزداد تأثيرها على قطاع السياحة، مع مواصلة الإجراءات الاحترازية في الدول أوروبا الغربية وغيرها من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

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