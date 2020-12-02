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دور للضيافة تفتتح فندقاً جديداً بالجبيل الصناعية

هوليدي إن الجبيل
فندق هوليداي إن آند سويتس بمدينة الجبيل
سوق السعودية

دور للضيافة تفتتح فندقاً جديداً بالجبيل الصناعية

يحتوي على 144 غرفة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة دور للضيافة عن افتتاح فندق هوليداي إن آند سويتس بمدينة الجبيل، ويقع الفندق من فئة 4 نجوم في منطقة الجبيل الصناعية بالقرب من الشاطئ والمناطق الصناعية والشركات.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن الفندق يحتوي على 144 غرفة فندقية مختلفة وعدد من الأجنحة الفندقية التي تلبي احتياجات الضيوف ذوي الإقامة الطويلة، بالإضافة إلى سلسلة متنوعة من المقاهي والمطاعم، ونادٍ صحي وغرف اجتماعات متنوعة.

وأضافت دور للضيافة أنها ستقوم بتشغيل الفندق عبر اتفاقية امتياز مع مجموعة فنادق انتركونتيننتال العالمية.

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ويأتي افتتاح الفندق استكمالاً لاستراتيجية الشركة التوسعية ومواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز قطاع الضيافة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة إن الأثر المالي للفندق على إيرادات الشركة يبدأ اعتباراً من الربع الأول من عام 2021.

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