أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عن تفعيل التأشيرات السياحية لدخول دولة الإمارات عبر شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة لحملة جوازات السفر الإسرائيلية وذلك لحين استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول بين الدولتين.

يأتي ذلك في إطار التعاون القائم بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل عقب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام، وفي سبيل تسهيل إجراءات السفر إلى دولة الإمارات في الوقت الحالي.

وشمل الاتفاق الإبراهيمي للسلام اتفاقية لتفعيل إجراءات السفر لمواطني دولة الإمارات ودولة إسرائيل والتي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت قريب، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكان مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد صادق في الأول من نوفمبر 2020 على اتفاقية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.

ووقّع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في 15 سبتمبر 2020.