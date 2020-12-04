قالت الناقلة الوطنية البحرينية طيران الخليج في بيان إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة طيران العال الإسرائيلية يوم أمس الخميس، وإنها ستبدأ في تسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب من السابع من يناير كانون الثاني.



وأبرمت البحرين وإسرائيل علاقات رسمية في سبتمبر أيلول. جاء توقيع مذكرة التفاهم أثناء زيارة إلى إسرائيل يقوم بها وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني.



وقال الزياني إن البحرين تأمل في استغلال المزيد من الفرص في مجال الطيران مع العال.



أوضح البيان أن مذكرة التفاهم تتيح إجراء مناقشات بخصوص عمليات محتملة للتشارك في الرمز بين المنامة وتل أبيب وبشأن شبكات الرحلات الدولية، وتتضمن خططا لمزيد من التعاون التجاري في ميادين مثل الشحن الجوي والهندسة وتكنولوجيا السفر.