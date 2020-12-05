دفع انتعاش الطلب على الحجوزات الفندقية خلال شهر ديسمبر الجاري، إلى ارتفاع أسعار الغرف بالفنادق والمنتجعات الشاطئية في دولة الإمارات، بنسب تراوحت بين 30 إلى 40% عن مستويات شهر نوفمبر الماضي، وبنسبة 5% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا المسببة لمرض كوفيد-19، بحسب مديرين ومسؤولين بالقطاع.

وأكد مسؤولون بقطاع السياحة بحسب صحيفة الاتحاد تسارع وتيرة تعافي القطاع الفندقي من تداعيات الجائحة، اعتبارا من الشهر الجاري وخلال شهر يناير المقبل، في ظل المؤشرات الإيجابية لبدء توزيع لقاحات كوفيد-19 والحديث عن الانتشار الواسع لهذه اللقاحات خلال الربع الأول من العام 2021، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في عودة الحركة السياحية إلى طبيعتها بشكل تدريجي وتعزيز ثقة الأفراد بالسياحة والسفر.

وقال المدير التنفيذي لمنتجع جميرا زعبيل سراي، محمود صقر إن معدلات الإشغال في المنتجع خلال شهر ديسمبر الجاري تزيد عن 78% وفقاً للحجوزات الحالية، متوقعاً أن يشكل الأداء خلال شهر ديسمبر علامة بارزة على طريق تسريع وتيرة تعافي الفنادق من أزمة كوفيد-19.

وأوضح صقر، أن أحد أبرز علامات هذا التعافي يتمثل في تخطي أسعار الغرف الفندقية في شهر ديسمبر مستويات الشهر ذاته من العام الماضي قبل أزمة كوفيد-19، خاصة أن شهر ديسمبر يشتهر بوجه عام بأنه أحد أعلى أشهر السنة ارتفاعاً في معدلات الأسعار.

وأرجع الانتعاش الكبير في الطلب على الحجوزات الفندقية خلال الشهر الجاري، إلى نجاح الفنادق في استعادة ثقة العملاء بفضل الإجراءات والتدابير الاحترازية الصارمة التي ما زالت تتخذها منذ بداية الأزمة، والشهادات الموثوقية العالمية التي حصلت عليها الفنادق، وكذلك المستوى العالي من الوعي من قبل النزلاء، فضلاً عن المتابعة الصارمة من قبل الجهات المختصة لهذه الإجراءات.