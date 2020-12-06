تستأنف الجزائر الرحلات الجوية الداخلية اليوم، بعد توقف 9 أشهر بسبب كورونا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

ويخص استئناف الرحلات، الذي يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والهيئة الصحية، جميع الرحلات من و إلى الولايات الجنوبية للبلاد، وكمرحلة أولى 50% من الرحلات ما بين مدن شمال البلاد.

وقد ضاعفت الخطوط الجوية الجزائرية مؤخرا جهودها في عمليات تعقيم و تنظيف طائرات أسطولها الجوي للحد من مخاطر عدوى فيروس كورونا، وذلك تحسبا لاستئناف رحلاتها الداخلية.

حيث عمدت الى تعقيم جميع الأسطح التي يحتك بها المسافرون بطريقة مباشرة مثل مساند الذراعين والشاشات الرقمية، مع تنفيذ إجراء تطهير خاص عن طريق رش بخاخ مضاد لفيروس كورونا.

وتبقى الرحلات التجارية الدولية من وإلى الجزائر "معلقة إلى إشعار آخر"، حيث تقتصر الرحلات الخارجية حاليا على عمليات إجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن، ولا تشمل الرحلات التجارية التي لم تتخذ السلطات العليا للبلاد أي قرار فيما يخصها.