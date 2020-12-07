قال متحدث باسم المنظمين الفرنسيين لمعرض باريس الجوي إن معرض العام المقبل أُلغي في ظل تحدي فيروس كورونا الذي يواجهه قطاع الطيران العالمي.

ويعرف كل من معرض باريس ومعرض فارنبورو في بريطانيا، اللذين يقامان كل عام بالتبادل، بأنهما أكبر حدثين بالقطاع.

ويعد إلغاء معرض العام المقبل أحدث مؤشر علي عمق الأزمة الناجمة عن الجائحة التي تعصف بشركات الطيران والمصنعين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

بدوره قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إن جائحة كورونا ستتسبب بتراجع إيرادات قطاع الطيران بنسبة تفوق 60%.

وأظهر التقرير الصادر عن إياتا أن الإنفاق على السفر بالطيران سيتراجع إلى 340 مليار دولار في 2020، مقارنة بـ 876 مليار دولار في 2019، وأن تصل إلى 476 مليار دولار في 2021.

وفي أكتوبر الماضي، خفض إياتا توقعاته لنشاط النقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط في 2020 بما يشير إلى تعاف دون المتوقع.

وسيبلغ أعداد المسافرين لعام 2020 بأكمله من الشرق الأوسط وإليه وداخله 30% فقط من مستويات 2019، وهو أقل بكثير من 45% كانت متوقعة في يوليو تموز.