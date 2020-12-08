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دبي: 200 ألف مسافر متوقع بموسم رأس السنة الجديدة

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دبي: 200 ألف مسافر متوقع بموسم رأس السنة الجديدة

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العربية.نت

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توقعت طيران الإمارات أن يتجاوز عدد المسافرين من مطارات دبي 200 ألف مسافر خلال الموسم الحالي لأعياد عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وأشارت الناقلة الإماراتية إلى أن حركة المسافرين سوف تصل إلى الذروة في الحادي عشر من ديسمبر المقبل، وسوف يبدأ معدل حركة المسافرين بالارتفاع، اعتباراً من اليوم وحتى الحادي والعشرين من ديسمبر المقبل.

كما بينت أرقام الحجوزات أن أكثر من 200 ألف مسافر سوف يصلون دبي على رحلات طيران الإمارات خلال هذه الفترة.

كان تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أكد أن أسطول الشركة من طائرات إيرباص A380 ستطير بالكامل بحلول الربع الأول من عام 2022. ونتوقع عودة التدفق النقدي الإيجابي في النصف الأول من العام المقبل.

وقال كلارك كذلك إن طيران الإمارات ستتسلم ثلاث طائرات من طراز إيرباص A380 بحلول نهاية العام الجاري، حيث ستضم واحدة منها على الأقل مقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

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