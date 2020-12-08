قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إن إجمالي الطلب على السفر في أكتوبر تشرين الأول (مقيسا بإيرادات كيلومترات المسافرين) انخفض 70.6% مقارنة بالشهر ذاته قبل عام.

وأفاد الاتحاد بحسب رويترز اليوم الثلاثاء أن الطلب الدولي على السفر في أكتوبر تشرين الأول تراجع 87.8% مقارنة بأكتوبر تشرين الأول 2019، ودون تغير يذكر مقارنة بانخفاض 88% على أساس سنوي في سبتمبر أيلول.

وتراجعت الطاقة الاستيعابية 76.9% عن مستويات العام السابق، وانخفض معامل حمولة الركاب 38.3 نقطة مئوية إلى 42.9%.

وقال الرئيس التنفيذي لإياتا إن تفاوت التعافي أكثر وضوحا في الأسواق المحلية، إذ تعافى السوق المحلي في الصين تقريبا، بينما ظلت معظم الأسواق الأخرى على تراجعها الشديد.