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تراجع حركة السفر 74% عبر المطارات الأميركية

السفر إلى أميركا
أعلنت عدة شركات طيران في الأيام الأخيرة انخفاض الطلب من المسافرين
اقتصاد أميركا

تراجع حركة السفر 74% عبر المطارات الأميركية

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واشنطن – رويترز

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فتش مسؤولو الأمن 501 ألف و513 راكبا في المطارات الأميركية أمس الثلاثاء، وهو أقل عدد منذ الرابع من يوليو تموز وسط زيادة في الإصابات بمرض كوفيد-19.

وقالت إدارة أمن المواصلات إن حركة المسافرين انخفضت نحو 74% مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع نفسها قبل عام عندما فُتش 1.9 مليون شخص.

وأعلنت عدة شركات طيران في الأيام الأخيرة انخفاض الطلب من المسافرين بعد أن نصح خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة بعدم السفر خلال العطلات.

وكانت إدارة الأمن فتشت 703 آلاف و546 شخصا يوم الاثنين.

أعلنت الصحة الأميركية أن لديها فرصة للحصول على 500 مليون جرعة من لقاح فايزر.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن قد قدم، أمس الثلاثاء، مرشحيه للمناصب الصحية الرئيسية، في وقت وقّع فيه الرئيس دونالد ترمب مرسوماً يلزم بتأمين لقاح كورونا إلى الأميركيين أولاً.

وقدّم بايدن خافيير بيسيرا الذي اختاره ليكون وزير الصحة في حكومته، إضافة إلى أفراد الفريق الذي سيكلف بمكافحة الوباء حين يتسلم منصبه في 20 يناير. واختار بايدن الدكتورة روشيل والينسكي لإدارة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. واختير الدكتور أنتوني فاوتشي ليصبح كبير مستشاري بايدن الطبيين فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة لن تتخلص من وباء كورونا بسرعة، لكنه أضاف: "نستطيع في المئة يوم الأولى (من ولايته) تغيير مسار المرض وتغيير الحياة في أمريكا للأفضل". وشدد على إلزامية ارتداء الكمامة لمئة قائلاً: "أول 100 يوم من ولايتي تتطلب ارتداء الكمامات".

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