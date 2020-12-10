أكد الديوان الملكي المغربي على تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل السياح الإسرائيليين.

وشدد على تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي.

وفي حين أشار إلى استئناف الاتصالات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية بأقرب الآجال، نوه بتطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي.

رحلات مباشرة بين إسرائيل والمغرب

بدوره، أعلن طيران العال أنه يدرس تسيير رحلات مباشرة بين إسرائيل والمغرب.

تأتي هذه التصريحات في وقت أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن المغرب تعهّد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، كما فعلت مؤخراً ثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان.

وكتب ترمب أيضاً على تويتر أنه وقع إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

إلى ذلك، قال ترمب إن اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات إنجاز كبير لسلام الشرق الأوسط.

من جهته، أكد مسؤول أميركي كبير أن ترمب توصل للاتفاق في مكالمة هاتفية اليوم الخميس مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وفي الإطار، أكد الرئيس الأميركي دعم واشنطن لاقتراح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع.

اعتراف بالسيادة المغربية

وأكد ترمب اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية وتعيد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية.

وحث الطرفين على الانخراط في مناقشات دون تأخير، باستخدام خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين، لتسهيل التقدم نحو هذا الهدف.

وقال ترمب، إن الولايات المتحدة ستشجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك إقليم الصحراء الغربية، معلنا "فتح قنصلية في إقليم الصحراء الغربية، في الداخلة، لتعزيز الفرص الاقتصادية والتجارية للمغرب".