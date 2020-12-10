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السعودية تصدر 400 ألف تأشيرة سياحية في 7 أشهر

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مدينة أبها السعودية
سياحة السعودية

السعودية تصدر 400 ألف تأشيرة سياحية في 7 أشهر

قدمت قروضا للاستثمارات السياحية تُقدَّر بـ 160 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة السياحة السعودية عن إصدار أكثر من 400 ألف تأشيرة سياحية خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى شهر مارس من عام 2020.

تمنح التأشيرة السياحية لمواطني 49 دولة، الراغبين في زيارة المملكة عن طريق الموقع الإلكتروني أو فور وصولهم إلى السعودية، وتمثل الـ 49 دولة نحو 80% من طاقة الإنفاق السياحي على مستوى العالم، وتضم 75% من قاصدي الرحلات السياحية الفارهة عالمياً.

وفي تقرير عن منجزات الوزارة، من خلال برنامج التحول الوطني، قالت وزارة السياحة، إنه لدعم القطاع السياحي قدمت قروض للاستثمارات السياحية تُقدَّر بـ 160 مليون ريال، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وذكرت أن مدينة عكاظ طورت لتكون أول وجهة سياحية ثقافية متكاملة في محافظة الطائف التي تجاوزت مساحتها 10 ملايين م2، إذ تم تسجيل أكثر من 600 ألف زائر لسوق عكاظ في عام 2019م، وتوفير أكثر من 15 ألف فرصة وظيفية موسمية ومؤقتة.

وأشارت وزارة السياحة إلى إقرار تنظيمات محفزة للاستثمار في القطاع السياحي، وتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة عدد الوظائف في القطاع السياحي، وإنشاء مشاريع سياحية كبرى لتنمية السياحة الوطنية.

وكانت السعودية قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى ما يزيد على 10% بحلول العام 2030.

ولا يتضمن رقم التأشيرات السياحية السعودية، التأشيرات الصادرة للمعتمرين، ويذكر أن الرحلات السياحية حول العالم توقفت بعد إغلاق المطارات وحركة السفر بين جميع البلدان لمنع تفشي فيروس كورونا.

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