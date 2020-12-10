قالت الناقلة الوطنية البحرينية طيران الخليج، اليوم الأربعاء، إنها وقعت خمسة اتفاقات مع كيانات إسرائيلية أثناء زيارة قام بها وفد اقتصادي بحريني إلى إسرائيل خلال الأسبوع الأخير.

وكانت طيران الخليج وقعت مذكرة تفاهم مع الناقلة الإسرائيلية طيران العال يوم الخميس الماضي.

وتوصلت الشركة البحرينية كذلك إلى اتفاق مع مجموعة تال أفييشن، تتولى الأخيرة بموجبه تمثيل طيران الخليج في إسرائيل.

وأبرمت شركة الطيران البحرينية اتفاقا مع مجموعة الصناعات الجوية الإسرائيلية لتولي صيانة طائرات طيران الخليج التي تحط بمطار بن جوريون الدولي في تل أبيب.

ووقعت الشركة اتفاقا مع كيو.إيه.إس إسرائيل المحدودة يتعلق بالمناولة الأرضية والبضائع وخدمات المطار الأخرى، واتفاقا مع نيورست إسرائيل لتقديم الطعام على متن الطائرات.