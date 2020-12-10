تعتزم الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، إعادة تشغيل الرحلات المغادرة من الكويت إلى مصر بطريقة مباشرة، تمهيداً لتشغيل الرحلات التجارية بين البلدين الشقيقين ذهابا وإيابا قريبا جدا.

وقال مصدر مسؤول إن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية استقبلت يوم الثلاثاء الماضي كتابا رسميا من شركة مصر للطيران بطلب تشغيل الرحلات المغادرة من الكويت إلى مصر، وذلك تسهيلا لعودة العمالة المصرية الراغبة في السفر وتسهيلا للإجراءات بدلا من لجوء الجالية المصرية إلى جهة وسيطة "ترانزيت" للعودة إلى بلدانها.

وأضاف المصدر أن وزارة "الطيران المدني" بحثت الأمر في اجتماع عقدته على مدار اليومين الماضيين، وذلك لترتيب الأفكار والرؤى وإبلاغ شركات الطيران الوطنية ومعرفة مدى استعدادها لذلك، نقلاً عن جريدة "الأنباء الكويتية"، اليوم الخميس.

وفي رد مقتضب حول موعد تشغيل رحلات العودة للمصريين، قال المصدر: "قريبا جدا".

يذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، كانت قد حظرت مطلع أغسطس الماضي، الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إشعار آخر، بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية؛ لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران، قبل أن تجري تعديلاً لاحقاً ليصبح عدد الدول 34 دولة، مع تأكيدها على مراجعة القائمة، سواء للحذف أو الإضافة كل عشرة أيام.

وأحدث قرار الكويت بحظر الطيران التجاري إلى مصر، "بلبلة في الشارع المصري"، لا سيما أن العديد من المواطنين المصريين يعملون ويعيشون في الكويت.

وفي هذا السياق، أكد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال اتصال هاتفي حينئذ مع نظيره المصري سامح شكري، أن القرار قيد المراجعة خلال الفترة القادمة.