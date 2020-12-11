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فنادق الإمارات تسجل أعلى إشغالات منذ بداية الجائحة

فنادق دبي
شرفة أحد الفنادق في دبي (أرشيفية)
سياحة

فنادق الإمارات تسجل أعلى إشغالات منذ بداية الجائحة

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العربية.نت

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أكدت "إس تي آر" المتخصصة في البحوث والاستشارات الفندقية، أن القطاع الفندقي في دولة الإمارات سجل إشغالاً مرتفعاً، وذلك بدعم من الطلب المحلي، وإضافة إلى الطلب من السوق الدولي الذي شهده السوق مؤخراً.

ووفقاً للبيانات الأولية لـ "إس تي آر"، التي تقيس مستويات الإشغال الفندقي خلال الأسبوع الممتد من 30 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، فقد شهدت أبوظبي إشغالاً بنسبة 69% وعجمان 66.5% ودبي 65.8%. كما سجلت الفجيرة 62.4% والشارقة 53.9% ورأس الخيمة 52.5%، حيث أظهرت تحسناً مستمراً في الأداء من أسبوع لآخر.

وقال فيليب وولر، مدير "إس تي آر" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: من المعروف أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أقوى الأسواق أداء في العالم. لذلك، نتوقع أن تستمر في إظهار زيادات في الإشغال خلال موسم الشتاء القوي، لا سيما بعد الإعلان الأخير عن ممر السفر الآمن بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، وفقاً لما نقلته "الخليج".

وبحسب "إس تي آر": فقد سجلت الفنادق في دولة الإمارات، خلال اليوم الوطني في 2 ديسمبر، نسبة إشغال بلغت 73.5%، وهي أعلى مستوى يومي منذ 28 فبراير والتي بلغت آنذاك 76.8%.

وتحسنت نسبة الإشغال بشكل ملحوظ بالأسواق الرئيسية في الإمارات من أدنى مستوياتها خلال الوباء، ووصلت نسبة الإشغال الفندقي اليومي في أبوظبي إلى 82.3% في 2 ديسمبر، فيما وصل إشغال فنادق دبي إلى مستوى مرتفع بلغ 70.3% في نفس اليوم.

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