أطلق نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الهوية السياحية الموحدة في دولة الإمارات، مؤكداً أن بلاده تمتلك أجمل شتاء، وأجمل شعب، وأجمل خدمات يمكن أن يستمتع بها أي سائح. داعياً الجميع للسفر إلى الإمارات واستكشاف روح الإمارات.

أطلقنا هوية سياحية موحدة للدولة لأننا نريد أن نكون وجهة سياحية موحدة .. واقتصاد وطني موحد .. وفرص موحدة لجميع شباب الإمارات أينما كانوا .. العمل كفريق إماراتي واحد في قطاع السياحة ستمتد آثاره خيراً على جميع المناطق ويعزز سمعتنا العالمية كوجهة واحدة متنوعة وغنية pic.twitter.com/O6A8c7BwRQ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 12, 2020

وقال الشيخ محمد بن راشد في سلسلة تغريدات في حسابه بتويتر: "في الشتاء كل شيء جميل، وعندما يكون الشتاء إماراتياً فإنه يكون "أجمل شتاء في العالم". وأضاف: "في ربوع صحراء الإمارات، أطلقت هوية سياحية موحدة للدولة. واستراتيجية حكومية لتعزيز السياحة الداخلية بحضور هيئات السياحة المحلية. وحملة وطنية تحت عنوان (أجمل شتاء في العالم). السياحة الداخلية تسهم بـ 41 مليار درهم في اقتصادنا، ونسعى لمضاعفة هذه الأرقام".

وأوضح أن الإمارات أطلقت هوية سياحية موحدة لأننا: "نريد أن نكون وجهة سياحية موحدة، واقتصادا وطنيا موحدا، وفرصا موحدة لجميع شباب الإمارات أينما كانوا، مشيراً إلى أن "العمل كفريق إماراتي واحد في قطاع السياحة ستمتد آثاره خيراً على جميع المناطق ويعزز سمعتنا العالمية كوجهة واحدة متنوعة وغنية".

من جانب آخر أصدر الشيخ محمد بن راشد بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون هيئة دبي للطيران المدني رقم (11) لسنة 2020، وتُطبّق أحكامه على هيئة دبي للطيران المدني، وكافة المُشغِّلين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المُصرّح لهم من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بتشغيل الطائرات أو المطارات.

وفصّل القانون رقم (11) لسنة 2020 اختصاصات هيئة دبي للطيران المدني والصلاحيات الممنوحة لها والتي تتضمن: وضع السياسة العامة للطيران المدني في إمارة دبي بما يتفق مع التشريعات الاتحادية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واعتماد الخطط التشغيلية والتنفيذية للسياسات المُعتمدة، وللأنشطة المرتبطة بأعمالها، واقتراح التشريعات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، والمشاركة مع الجهات الدولية والاتحادية في كل ما يتعلق بشؤون الطيران المدني في إمارة دبي، بما في ذلك أنشطة مراقبة الجودة، والتي تشمل: عمليات التدقيق والتفتيش والاختبارات، والرقابة على الطائرات وقطع غيارها.