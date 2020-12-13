استقبلت مطارات دبي اليوم الرحلة الافتتاحية لخطوط العال الإسرائيلية قادمة من تل أبيب إلى مطار دبي الدولي، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر".

وستقوم الشركة الإسرائيلية بتشغيل ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية بين الوجهتين.

بدوره، أكد الديوان الملكي المغربي الخميس الماضي على تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل السياح الإسرائيليين. وشدد على تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي.

مطارات دبي تستقبل الرحلة الافتتاحية لخطوط العال قادمة من تل أبيب إلى مطار دبي الدولي صباح اليوم الأحد ١٣ ديسمبر، وستقوم شركة النقل الوطنية لإسرائيل بتشغيل ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية بين الوجهتين. pic.twitter.com/QR87YvZqoj — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 13, 2020

وفي حين أشار إلى استئناف الاتصالات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية بأقرب الآجال، نوه بتطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي.

رحلات مباشرة بين إسرائيل والمغرب

بدوره، أعلن طيران العال أنه يدرس تسيير رحلات مباشرة بين إسرائيل والمغرب.

تأتي هذه التصريحات في وقت أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن المغرب تعهّد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، كما فعلت مؤخراً ثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان.