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دبي .. زيادة الحجوزات من بريطانيا بعد عودة الرحلات الجوية 

من مطار دبي (أرشيفية- فرانس برس)
مطار دبي
طيران

دبي .. زيادة الحجوزات من بريطانيا بعد عودة الرحلات الجوية 

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دبي - العربية.نت

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من المتوقع أن ترتفع الحركة الجوية بين المملكة المتحدة ودبي بمقدار الثلث في ديسمبر مع استفادة الركاب من عودة الرحلات الجوية.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، إن حجوزات شهر ديسمبر "ضعف ما شهدناه خلال الأشهر السابقة"، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، اطلعت عليها "العربية.نت".

وفي هذا السياق أضاف غريفيث، أن الحصول على اللقاح لن يكون شرطًا للركاب لدخول مركز السفر في الشرق الأوسط. ويرى أنه من السلبي الإشارة إلى أن "التطعيم هو مقدمة للسفر ولكن هذا يمكن أن يتغير بمجرد أن يكون اللقاح متاحًا للسكان".

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وأوضح الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن 65% من شركات الطيران عادت في بداية عام 2020 إلى مطارات دبي.

وتابع أن المطار في وضع يمكنه من الحفاظ على السيولة ومواجهة زيادة الطلب خلال عام 2021 بمجرد طرح اللقاحات.

وبدأت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، حملة التطعيمات ضد فيروس "كوفيد-19"، لمواطنيها، من شركة "فايزر - بيونتك".

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