أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن قائمة تضم 13 دولة معتمدة يمكن لمواطنيها القدوم إلى أبوظبي بغرض السياحة دون الخضوع لإجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وأفادت الدائرة أن هذه القائمة خاضعة للتغيير بناءً على تطورات تفشي فيروس "كورونا"، وفقا لما ذكرته جريدة الخليج.

وتضمنت قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها السفر في رحلة إلى أبوظبي، كلا من أستراليا، بروناي، الصين، فنلندا، أيسلندا، أيرلندا، اليابان، ماليزيا، نيوزيلندا، النرويج، السعودية، سنغافورة، كوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق، كشفت أبوظبي عن وجود مؤشرات إيجابية وبوادر انتعاش واعدة للقطاع خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني 2020، مع تسجيل زيادة بنسبة 46% في إيرادات الفنادق، ونمو بنسبة 95% في عدد النزلاء.