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"مورغان ستانلي" و"نومورا" يراهنان على انتعاش السياحة في دبي

اقتصاد دبي

"مورغان ستانلي" و"نومورا" يراهنان على انتعاش السياحة في دبي

مورغان ستانلي: السهم المفضل في سوق دبي هو إعمار مولز

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العربية.نت

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توقع بنكا Morgan Stanley وNomura Holdings أن الوقت قد حان للمراهنة على انتعاش السياحة في دبي، حيث يسافر 200 ألف شخص إلى المدينة لقضاء عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وقال المحللون إن إطلاق لقاحات كورونا، وتحسين العلاقات مع إسرائيل، وانعقاد معرض إكسبو 2020 في أكتوبر من العام المقبل: كلها عوامل ستعود بالفائدة على الإمارة.

وأضاف بنك مورغان ستانلي، أن خياره المفضل في سوق دبي هو شركة إعمار مول، لأن سعر سهمها يمثل خصما بـ50% مقارنة مع أسهم مماثلة في قطاع التجزئة تتابعها MSCI .

إلى ذلك، توقع أن تستفيد شركة إعمار أيضا بحكم حصتها في إعمار مولز.

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