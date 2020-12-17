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مصر تستقبل 3 ملايين سائح في 2020

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مصر تستقبل 3 ملايين سائح في 2020

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القاهرة - رويترز

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قالت نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، غادة شلبي، اليوم الخميس، إن بلادها ستنهي عام 2020 بتوافد 3 ملايين سائح ما يمثل 23% من أعداد السائحين المسجلة في عام 2019.

وتسببت إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد التي فُرضت في مارس آذار في توقف شبه تام لقطاع السياحة المصري، الذي يسهم بما بين 12 و15% في الناتج المحلي الإجمالي.

لكن في مايو أيار تقرر السماح للفنادق بالعمل من جديد مع تحديد نسب الإشغال عند 25% ثم زيادتها إلى 50%، في حين استؤنفت رحلات الطيران مطلع يوليو تموز.

وأضافت شلبي في مقابلة مع تلفزيونية "القطاع توقف بالكامل... كان بيدخل مليار دولار شهريا وكان بيجلنا 13 مليون سائح سنويا... نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الدولة هنقفل السنة (عند) ثلاثة ملايين سائح بما يمثل 23% مما تم تحقيقه العام الماضي".

وقطاع السياحة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر. وحول عودة مصر إلى تحقيق عدد السائحين المسجل في 2019 قالت شلبي "لا أعتقد أن يحدث ذلك في 2021 نتمنى 2022 تكون البداية فعلا للرجوع لأرقام 2019".

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