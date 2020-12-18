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"أياتا" يطوّر جواز سفر صحياً رقمياً لتنقل آمن

كورونا مطار تعبيرية
توجه جديد لتخزين البيانات الصحية للمسافرين على هواتفهم المحمولة (أرشيفية)
سياحة

"أياتا" يطوّر جواز سفر صحياً رقمياً لتنقل آمن

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العربية.نت

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قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، إنه طور جواز سفر صحياً رقمياً، من أجل ضمان سفر آمن في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد أنه طوّر تطبيقاً إلكترونياً سيكون بمثابة جواز السفر الصحي، مضيفاً أنه سيخضع للتجربة في شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتش أيروايز)، وغيرها من شركات الطيران العالمية خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ويخزن التطبيق نتائج اختبارات فيروس كورونا، أو معلومات التطعيمات على هواتف المسافرين المحمولة.

ويهدف التطبيق إلى الاستغناء عن قواعد الحجر الصحي الحالي، التي تعتبر عقبة رئيسة أمام تعافي حركة السفر الدولي.

وأكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن البيانات الصحية للمسافرين ستخزن على هواتفهم المحمولة فقط، وليس في أي سجل مركزي.

وقال ألكسندر دو جونياك، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، في مؤتمر صحافي "هدفنا هو أن يكون لدينا نظام فعال من حيث التكلفة وسهل الاستخدام، وفعال وآمن لهذه الوظيفة المهمة".

كما حث "أياتا"، الحكومات على الاستعداد لتنفيذ عمليات النقل الجوي للقاح فيروس كورونا المستجد إلى مختلف أنحاء العالم، من خلال توفير أساطيل طائرات مبردة، وإلغاء القيود البيروقراطية، وتسريع وتيرة الإجراءات الحدودية.

وطالب دو جونياك بأن يكون العاملون في مجال الطيران من الفئات التي لها أولوية التطعيم ضد الفيروس، والسماح لهم بنقل اللقاحات عبر الحدود.

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