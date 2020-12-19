شهدت المراكز والأسواق التجارية في دبي حالة من النشاط مع إقبال الزائرين والمتسوقين عليها في العطلة الأسبوعية الأولى خلال مهرجان دبي للتسوق الذي انطلقت فعالياته ليلة الجمعة بعروض فنية وباقات من الألعاب النارية والعروض الفنية.

وبدأت العديد من الشركات والمحلات التجارية في تقديم باقات متعددة من السلع والمنتجات طوال فترة المهرجان، بحسب صحيفة البيان.

وشاركت آلاف الشركات في تقديم عروض حصرية وتنزيلات استثنائية على باقات واسعة من السلع الاستهلاكية والأدوات المنزلية والملابس والإكسسوارات، كما تتسابق متاجر الإلكترونيات على تقديم عروض مميزة لمحبي التقنية وعشاق المنتجات الإلكترونية والهدايا.

وتقدم الدورة السادسة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق والتي تستمر حتى 30 يناير 2021 للمقيمين في دبي وزوارها باقة من التجارب المميزة على مدار 45 يوماً، بما فيها الأسواق المتخصصة والفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية والتخفيضات التي تقدمها مراكز التسوق والمحال التجارية، إلى جانب فرص الربح الوفيرة لجوائز خلال فترة المهرجان.

وساعد تحسن الطقس على تدفق العائلات على مراكز التسوق المختلفة في دبي في إطار الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الاحترازية الصحية والتدابير الوقائية المتبعة للاستمتاع بالعروض والفعاليات، حيث قدمت العديد من مراكز التسوق عروضاً فنية وفقرات ترفيهية لزوارها، كما وجهت اهتماماً خاصاً بالأطفال.