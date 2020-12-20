قالت شركة طيران العال الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها ستسير أول رحلة من إسرائيل إلى العاصمة المغربية الرباط يوم 22 ديسمبر كانون الأول، وإن الطائرة ستحمل وفدا أميركيا إسرائيليا مشتركا.

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة المباشرة، التي ستحمل رقم إل.واي 555، ست ساعات، وتأتي بعد اتفاق تم بوساطة أميركية وافق فيه البلدان على تطبيع العلاقات في وقت سابق هذا الشهر.

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، كشف الأسبوع الماضي، أن مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، سيقود وفداً أميركياً إلى إسرائيل والمغرب لإجراء محادثات بشأن اتفاق السلام بين الرباط وتل أبيب، الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي.

وقال إن الوفد الأميركي سينضم إلى وفد إسرائيلي، وسيستقلان أول رحلة طيران تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، كعلامة على حدوث تقدم بعد الاتفاق بين إسرائيل والمغرب.

ويصل كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش ورئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، آدم بوهلر، إلى إسرائيل، الاثنين.