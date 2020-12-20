أعلن مصدر حكومي أن ألمانيا قد تعلق الرحلات مع بريطانيا وجنوب أفريقيا بسبب جائحة كورونا، في إطار عودة بعض القيود لمواجهة سلالة جديدة من الفيروس ظهرت في بريطانيا.

وسجلت ألمانيا، الجمعة الماضية، 33 ألفا و777 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وهو أعلى عدد إصابات تسجله البلاد في يوم واحد منذ بدء تفشي الجائحة.

وبدأت دول الاتحاد الأوروبي في رفع قيود السفر تدريجيا، مع عدد من البلدان، بعد فرض إجراءات حظر السفر على خلفية انتشار الفيروس.

وأكدت بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني الجديدة أن عدد الإصابات في البلاد، وصلت إلى أكثر من مليون و43 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 813 شخصا توفوا خلال 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 24 ألفا و938 شخصا.

وارتفع عدد الوفيات، السبت، إلى 952 شخصا، وهو أعلى عدد وفيات تسجله ألمانيا في يوم واحد.

وفرضت ألمانيا منذ الأربعاء الماضي، إجراءات أكثر صرامة بسبب تسجيلها لأسوأ حصيلة منذ بدء انتشار الجائحة، حيث أغلقت المحلات غير الأساسية، والمدارس، ومراكز الرعاية النهارية.