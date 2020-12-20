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سلالة كورونا الجديدة تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا لهولندا  

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سلالة كورونا الجديدة تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا لهولندا  

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رويترز

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قررت هولندا حظر استقبال رحلات جوية تقل مسافرين من المملكة المتحدة اعتباراً من اليوم الأحد، وذلك بعدما اكتشفت بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان صباح اليوم الأحد إن حظر السفر سيظل ساريا حتى الأول من يناير كانون الثاني، مضيفة أنها تتابع التطورات وتدرس فرض إجراءات إضافية تتعلق بوسائل السفر الأخرى.

يأتي الحظر بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ومجموعة من العلماء يوم السبت أن السلالة الجديدة المكتشفة في البلاد أشد عدوى بنسبة 70%.

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واكتُشفت سلالة جديدة من الوباء في بريطانيا، والتي يعتقد أنها سبب الانتشار السريع للعدوى في جنوب شرقي إنجلترا تزامناً مع تشديد القيود على ملايين الأشخاص في لندن.

أشار وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في تصريحات الأسبوع الماضي، إلى أنه تم العثور على حالات من السلالة الجديدة في 60 منطقة تقريبا، ومع ذلك شدد على أن المشورة السريرية تدل على أنه من غير المحتمل ألا تستجيب هذه الطفرة للقاح، حسب ما نقلت صحيفة "الغارديان".

وفي إفادة لمجلس العموم، الاثنين، أوضح هانكوك للنواب، أنه خلال الأيام القليلة الماضية، وبفضل القدرة ذات المستوى العالمي في مجال الجينات، حددت السلطات نوعا جديدا من فيروس كورونا الذي قد يكون مرتبطاً بأسرع انتشار في الجنوب الشرقي لإنجلترا.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الوزير أن العاصمة وكذلك غالبية إسكس وأجزاء من هيرتفوردشاير، سيدخلون إلى المستوى الثالث من القيود، اعتبارا من الأربعاء بعد ارتفاع "الأسي" في الحالات.

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لا دليل

من جانبه، أوضح كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، أنه لا يوجد دليل على أن النوع الجديد من فيروس كورونا الذي تم تحديده في إنجلترا يسبب أعراضا أسوأ أو مختلفة.

وأضاف أن هناك العديد من السلالات. ويصادف أن هذا النوع لديه عدد من الطفرات أكثر من بعض السلالات الأخرى، ولهذا السبب أخذنا الأمر على محمل الجد"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

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