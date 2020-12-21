أعلنت هونغ كونغ، اليوم الإثنين، حظر الرحلات من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا، لتضاف ذلك إلى قائمة الدولة التي أعلنت حظر استقابل مسافرين منها تخوفا من انتشار الفيروس الجديد من كورونا.

وأعلنت كندا صباح اليوم تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا أيضا.

وأمس، علق عدد من الدول الأوروبية الرحلات الجوية، ورحلات القطارات إلى المملكة المتحدة، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا يعتقد أنها أشد عدوى بنسبة 70%.

وطالبت إسبانيا باستجابة أوروبية منسقة بشأن السفر من وإلى بريطانيا بعد تحور كورونا، فيما قالت الحكومة الألمانية، إن تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا سيبدأ منتصف الليلة.

وأعلن مصدر حكومي أن ألمانيا قد تعلق الرحلات مع بريطانيا وجنوب إفريقيا، بسبب الجائحة، في إطار عودة بعض القيود لمواجهة سلالة جديدة من الفيروس ظهرت في بريطانيا.

من جانب آخر قال مراسل قناة "العربية" في باريس إن فرنسا تبحث تعليق الرحلات إلى بريطانيا، فيما قالت بلجيكا إنها ستعلق الرحلات الجوية وحركة الطائرات القادمة من المملكة المتحدة.

بدورها قررت هولندا حظر استقبال رحلات جوية تقل مسافرين من المملكة المتحدة، اعتباراً من اليوم الأحد، وذلك بعدما اكتشفت بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان صباح اليوم الأحد إن حظر السفر سيظل سارياً حتى الأول من يناير كانون الثاني، مضيفة أنها تتابع التطورات وتدرس فرض إجراءات إضافية تتعلق بوسائل السفر الأخرى.