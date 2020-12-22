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الكويت تفتح جميع منافذ السفر ليوم واحد لدخول العالقين بالخارج

اقتصاد الكويت مطار كورونا مناسبة
مطار الكويت الدولي
اقتصاد الكويت

الكويت تفتح جميع منافذ السفر ليوم واحد لدخول العالقين بالخارج

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العربية.نت

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أعلنت الكويت فتح جميع المنافذ لمدة يوم لدخول العالقين في الخارج، بعد أن حظرت السفر في إطار إجراءات الوقاية من تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا يعتقد أنها أشد عدوى بنسبة 70%.

وعلى مستوى الدول العربية، علقت السعودية مختلف رحلات السفر جوا وبرا لمدة أسبوع، فيما علقت الكويت رحلات الطيران التجاري، وأغلقت المنافذ البرية والبحرية احترازيا.

وقررت سلطنة عُمان منع الدخول والخروج من كافة المنافذ لمدة أسبوع، بينما علقت تونس الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وأستراليا وجنوب أفريقيا، فيما حظرت الجزائر أي عملية إجلاء لمواطنيها من بريطانيا، وعلق الأردن الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين.

وقالت شركة الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي إنها تطلب للحجوزات السارية حتى 24 ديسمبر، من جميع المسافرين من المملكة المتحدة، تقديم نتيجة فحص طبي تؤكد عدم إصابتهم بفيروس كورونا تمتد صلاحيتها لاثنتين وسبعين ساعة على الأكثر قبل وقت مغادرتهم.

بدوره أعلن السودان إغلاق مطار الخرطوم 15 يوما أمام الرحلات القادمة من هولندا وبريطانيا وجنوب أفريقيا.

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